Torino, rissa nel quartiere Barriera di Milano: un fermo

L'episodio è avvenuto questa mattina in corso Palermo angolo via Sesia. Una persona è rimasta ferita

Una rissa è scoppiata questa mattina nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Diverse le persone coinvolte nella violenta colluttazione, avvenuta in corso Palermo angolo via Sesia, una zona nota alla cronaca per aggressioni e spaccio. Non si conoscono le cause che hanno dato origine all’episodio. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha fermato una persona per resistenza, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso un ferito.