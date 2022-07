Torino, sequestrati 120 chili di carne mal conservata

Gli agenti della polizia municipale hanno trovato sei rotoli di Kebab, da 20 chili l'uno, all'interno di un furgone, non idoneo la trasporto di alimenti, fermato per un controllo in via Reycend. Il conducente è stato denunciato

Centoventi chilogrammi di carne congelata, ma in cattivo stato di conservazione, erano stipati all'interno di un furgone fermato dalla polizia municipale di Torino in via Reycend. La scoperta durante un controllo di routine: nel vano carico gli agenti hanno rinvenuto sei rotoli di Kebab (uno di questi pesava 20 chilogrammi) nonostante il furgone non fosse idoneo al trasporto di alimenti congelati. La carne è stata sequestrata e il conducente del veicolo è stato denunciato per trasporto di alimenti, destinati alla vendita, in cattivo stato di conservazione.