Torino, rissa a Porta Palazzo: senza fissa dimora ferito gravemente

Un senza fissa dimora è rimasto ferito gravemente ieri pomeriggio in una rissa scoppiata intorno alle 15.30, al mercato di Porta Palazzo, in piazza della Repubblica a Torino. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, l'uomo forse ubriaco avrebbe infastidito due uomini di origine nord africana. Uno dei due avrebbe reagito colpendolo con una bottiglia di vetro rotta al volto. Il ferito, anche lui straniero ma senza documenti, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco, ma non sarebbe in pericolo di vita.