Maltempo in Piemonte, temporali e danni nel Torinese: alberi sradicati

Pioggia e grandine su Torino nella serata di ieri. Si sono registrati allagamenti in molte strade, come ad Alpignano, e danni causati dai grossi chicchi di ghiaccio. Per il violento temporale richieste di intervento si sono registrate a Rivoli, Rosta, Grugliasco e Pianezza. Danni ingenti anche a Druento e a Venaria Reale, con la caduta di rami a causa del forte vento. Danni per le raffiche anche a Torino città, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alcuni alberi sradicati nella zona di corso Francia e piazza Bernini.