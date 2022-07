L'incidente è avvenuto a Traverselle, in Valchiusella. Per raggiungere l'autista sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Traverselle (Torino), in Valchiusella. A quanto si è appreso, il camion che l'uomo stava guidando è uscito di strada per cause ancora da chiarire e il mezzo si è ribaltato finendo in una cava. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10. Per raggiungere l'autista sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero.