Domodossola, pedopornografia: arrestato in Toscana 56enne ricercato

È fiinita con l'arresto di ieri sera la fuga dell'assicuratore di 56 anni di Domodossola, F.R., accusato di detenzione di materiale pedopornografico. Era ricercato da due giorni dopo essere scappato dalla sua abitazione nel capoluogo ossolano.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dalla Procura di Roma. A quanto si è appreso, sarebbe stata proprio la magistratura della Capitale a inviare in Ossola la polizia postale di Torino, la quale avrebbe condotto perquisizioni sia nell'abitazione dell'uomo che nel suo ufficio già la scorsa settimana. Nel computer dell'uomo sarebbero stati trovati file inequivocabili che avrebbero potuto far scattare l'arresto se l'uomo non si fosse reso irreperibile prima della notifica del provvedimento restrittivo.

L'arresto in Toscana

L'uomo è stato arrestato nella tarda serata di ieri in Toscana insieme alla compagna di origine centroamericana e alla figlia di lei. Poco prima dell'arresto, si erano diffuse indiscrezioni secondo cui gli investigatori stessero cercando l'uomo oltre oceano, nel paese di origine della donna con la quale vive in città.