Covid Piemonte, il bollettino: 3.804 casi su 18.107 tamponi

Salute e Benessere

Covid: vaccini e mascherine per salvare l'estate 2022

Cresce il numero di positivi in tutta Italia. Agenas sottolinea che l’occupazione dei posti nelle terapie intensive è arrivata al 3%, come un anno fa, e in molti evidenziano come la curva dei casi sia destinata a crescere almeno fino a metà luglio

È arrivata l’estate e sono risaliti i contagi. Lo dimostra il numero dei positivi da Omicron 5, in netta risalita ormai da giorni e che ha portato anche a un aumento dei ricoveri e dell’occupazione delle terapie intensive. Come riporta Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nell'arco di 24 ore è salita di un punto percentuale l’occupazione dei posti nelle terapie intensive, tornando al 3% esattamente come un anno fa

Per salvare l’estate però ci sono alcune precauzioni che si possono prendere: “Vaccino per chi non l’ha fatto, antivirali per chi arriva in ospedale e mascherine al chiuso”, dice all’Adnkronos Claudio Mastroianni (nella foto), presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all'Università Sapienza di Roma