Torino, scritte No Vax davanti alla sede della Cgil

Scritte No Vax sono comparse nella notte sui muri della sede centrale di Torino della Cgil, in via Pedrotti. Tra le scritte, fatte con bombolette spray di vernice rossa e firmate 'V_V', ci sono le frasi "Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine", "Sindacato nazista" e "Non è vandalismo è lotta per i diritti". Sul raid notturno sono in corso le indagini della Digos della polizia. Nei giorni scorsi anche ad Acqui Terme (Alessandria) erano state imbrattate le sedi di Cgil, Cisl e Uil con analoghe scritte No Vax.