Precipita su via ferrata nel Canavese, uomo ferito

Incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada ferrata di Pont Canavese (Torino). Un uomo di origini statunitensi residente a Milano, in compagnia di alcuni amici, stava percorrendo la via quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato per una ventina di metri tra le rocce e i rovi.

I soccorsi

Sono intervenuti l'elicottero del 118 e una squadra della stazione Valle Orco del soccorso alpino. I volontari hanno districato l'infortunato dai rovi, l'hanno stabilizzato e portato a verricellarlo a bordo dell'elicottero, che lo ha poi trasportato, in codice giallo, all'ospedale Cto di Torino. La squadra di terra ha poi provveduto ad accompagnare a valle, in sicurezza, i compagni dell'infortunato.