Borgo d'Ale, riempiono buche con tegole e coppi: multa da 13mila euro

Li hanno sorpresi mentre stavano utilizzando tegole e coppi rotti per colmare buche e avvallamenti in una strada comunale di Borgo d'Ale (Vercelli): un uso non consentito dei rifiuti inerti, costato a due uomini, uno del paese l'altro di Borgomanero (Novara) sanzioni per complessivi 13mila euro.

La sanzione

A infliggerle il personale del nucleo ambientale della polizia provinciale e della polizia municipale, che hanno fermato i due uomini alla guida di un furgone cassonato con ribaltabile. L'intenzione era quella di ripristinare le sconnessioni della strada sterrata, ma la pratica di riempire le buche con materiale edile non è consentita dalla legge, dato che per questo tipo di lavori serve ghiaia o materiale certificato. Gli scarichi sulla strada comunale stati in tutto 17. Il fatto è stato segnalato alla procura di Vercelli e i due inquinatori dovranno provvedere allo smaltimento dei rifiuti utilizzati.