Vercelli, fecero rissa in pieno centro: sette denunciati

La polizia di Vercelli ha identificato e denunciato sette giovani protagonisti di una violenta rissa che si era verificata nel weekend di quindici giorni fa nella centrale piazza Cavour di Vercelli.

La rissa

A quanto si è appreso, i sette denunciati facevano parte di due bande rivali che già nei giorni precedenti si erano sfidati. Per la resa dei conti si sono dati appuntamento sui social nella notte tra sabato e domenica, con luogo di ritrovo nel cuore della movida vercellese. La discussione era degenerata presto in una violenta rissa con decine di partecipanti, che ha provocato anche il ferimento di una ragazza a una gamba con una bottiglia di vetro. Gli agenti sono riusciti a risalire all'identità dei ragazzi, di cui un minore, grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza.

I provvedimenti del questore

Il questore di Vercelli li ha puniti con il divieto di stazionamento nelle vicinanze di bar e discoteche per una durata compresa tra 6 e 12 mesi. Dalle 21 alle 6 i denunciati non potranno transitare o sostare nelle principali vie del centro cittadino. Dopo la rissa il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto di Vercelli, aveva deciso di inasprire i controlli notturni.