Novara, giovane ferito a coltellate alla stazione durante una lite

L'episodio è avvenuto all'alba di mercoledì 22 giugno. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore nel reparto di rianimazione, il ferito il giorno dopo è migliorato e non sarebbe più in pericolo di vita

Un giovane è stato ferito a coltellate alla stazione di Novara nel corso di una lite. Sull'episodio, avvenuto all'alba di mercoledì 22 giugno vicino a uno dei binari, sono in corso indagini da parte della polizia.

L'accoltellamento

Secondo quanto ricostruito, attorno alle 4 il giovane di nazionalità pachistana era con un amico a Novara dove stavano trascorrendo la notte in zona stazione. Sono stati coinvolti in una lite con un altro gruppo di ragazzi. Nell'ambito della colluttazione tra i due gruppi, un giovane armato di coltello, ha ferito uno dei rivali, il quale è stato immediatamente soccorso. Sarebbero almeno tre i fendenti andati a segno. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore nel reparto di rianimazione, il ferito nella giornata di ieri è migliorato e non sarebbe più in pericolo di vita. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate la volante, la squadra mobile e la scientifica.