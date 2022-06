Covid Piemonte, 2.594 casi: tasso di positività al 16,4 per cento

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e anche quelli negli altri reparti ospedalieri

In Piemonte nuovi 2.594 casi di Covid, con un tasso di positività del 16,4%. rispetto ai 15.845 tamponi diagnostici. In lieve aumento il numero dei ricoverati: +3 in terapia intensiva, dove il totale ora è di 10, negli altri reparti + 1 e dato complessivo a 252. C'è stato un decesso