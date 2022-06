Risse e pestaggi a Ciriè, carabinieri arrestano giovane

I carabinieri di Ciriè hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di tre giovani per risse e pestaggi in città. Si tratta di una custodia in carcere e due obblighi di dimora nel Comune. I tre dovranno rispondere di lesioni personali aggravate. A vario titolo sono ritenuti responsabili di due gravissimi pestaggi dopo liti scoppiate a Ciriè per futili motivi.

Gli episodi

Il primo episodio, nel marzo scorso, durante una partita amatoriale di calcetto; il secondo, ad aprile, nei pressi di un bar. L'uomo finito in carcere, secondo le indagini, avrebbe aggredito due persone procurando loro delle lesioni gravissime. Gli altri due indagati, invece, avrebbero partecipato soltanto all'episodio del bar.