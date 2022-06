Scontro tra un'auto e un tir, morto un giovane di 29 anni nel Cuneese

Un giovane di 29 anni, di Busca (Cuneo), è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 lungo la strada provinciale tra Cuneo e Caraglio. Il ragazzo era a bordo di una Fiat Panda quando si è scontrato frontalmente con un tir. Dopo l'urto la Panda è uscita di strada, finendo in un canale, mentre il camion con rimorchio è finito in un campo.

L'arrivo dei soccorsi

Vani i tentativi dei medici dell'ambulanza del 118 di rianimare il giovane. Illeso il conducente del tir. Sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri Caraglio, per regolare il traffico e ricostruire la dinamica dello scontro. Dall'inizio dell'anno sono 16 le vittime sulle strade in provincia di Cuneo.