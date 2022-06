Incidente in montagna, cade dal ponte tibetano: un ferito in Valsusa

È avvenuto all'interno dell'Orrido di Foresto, nel territorio del Comune di Bussoleno. L'uomo, dopo essere precipitato per una quindicina di metri, è caduto in un torrente riportando una sospetta frattura a una mano, traumi al torace e al bacino e un principio di ipotermia dovuto alla permanenza in acqua

Un escursionista è precipitato da un ponte tibetano lungo una via ferrata in Valle di Susa ed è rimasto ferito. È avvenuto all'interno dell'Orrido di Foresto, nel territorio del Comune di Bussoleno. Il ferratista, dopo un volo di una quindicina di metri, è caduto in un torrente.

I soccorsi

L'allarme è scattato ieri sera alle 20:30 con la chiamata dei suoi due compagni di escursione. Una eliambulanza ha calato con un verricello tre operatori e un medico del soccorso alpino a monte del punto dell'incidente, mentre una seconda squadra ha proceduto da terra. Il ferratista, una volta raggiunto, è stato portato in barella - con tecniche alpinistiche che prevedono paranchi, carrucole e teleferiche - verso l'uscita dall'Orrido e poi fino al luogo in cui era atterrato l'elicottero, raggiunto alle tre della notte scorsa. L'uomo, che è stato trasferito in ospedale, ha una sospetta frattura a una mano, traumi al torace e al bacino e un principio di ipotermia dovuto alla permanenza in acqua. Ai soccorsi ha preso parte anche personale dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.