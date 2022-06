Lite in strada a Settimo Torinese, un arresto per tentato omicidio

I carabinieri della compagnia di Chivasso (Torino) hanno arrestato per tentato omicidio un uomo di 63 anni accusato di aver aggredito con un cutter un 56enne ieri sera, a Settimo Torinese. La vittima, che è stata colpita da sei coltellate, è stata ricoverata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita per una questione di debiti e il 56enne, che secondo il racconto di alcuni testimoni avrebbe tentato la fuga in monopattino, è stato arrestato poco dopo.