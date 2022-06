Sciolta prognosi per chef Christian Milone dopo incidente a Pinerolo

Migliorano le condizioni di salute di Christian Milone, lo chef stellato in coma farmacologico dallo scorso 8 giugno dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Pinerolo, nel Torinese, mentre era in sella alla sua bici. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, Milone ha iniziato a riprendere conoscenza, anche se necessita ancora di un supporto respiratorio. Secondo i medici il recupero sarà lungo e lento, soprattutto dal punto di vista neurologico, e la fase è considerata ancora delicata. Lo chef resta per il momento ricoverato nel reparto di Rianimazione del Cto di Torino, diretto dal dottor Maurizio Berardino, anche se la prognosi è stata sciolta e sarà di circa 180 giorni.