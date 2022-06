Bambina di 11 anni muore in una piscina pubblica a Bra

Una bambina di 11 anni è morta in una piscina pubblica a Bra (in provincia di Cuneo). La causa del decesso sarebbe un malore. Allertato il 118, i sanitari sono intervenuti sul posto, ma i tentativi di rianimare la piccola sono stati vani. L'episodio, è avvenuto nel tardo pomeriggio nella piscina scoperta in via Sartori, nella zona del Santuario della Madonna dei Fiori.

Il malore durante il bagno coi familiari

La bambina era in acqua insieme a dei parenti quando si è sentita improvvisamente male e ha perso i sensi. I familiari l'hanno subito portata a bordo dell'impianto e hanno dato l'allarme, ma sono stati vani i tentativi di rianimarla per circa 50 minuti, prima da parte prima del personale dell'impianto, poi dei sanitari del 118 arrivati con l'ambulanza. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Bra, che stanno compiendo accertamenti per capire se qualcosa possa avere causato il malore alla ragazzina. Sul posto è arrivato infine il medico legale per le verifiche del caso, per dare il via libera a ricomporre la salma da trasportare al vicino ospedale di Verduno, in attesa delle decisioni della Procura di Asti per un eventuale esame autoptico.