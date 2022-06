Torino, toro in fuga da un centro veterinario di Collegno: allerta

Toro in fuga alle porte di Torino. L'animale è scappato ieri sera da un centro veterinario di Collegno: ha ferito in maniera non grave un volontario e poi è fuggito superando le recinzioni del rifugio per animali Blonda Ruffa, nella zona Parco della Dora, dov'era ospitato.

L'allarme

Il Comune ha lanciato un appello visto che il bovino è considerato "potenzialmente pericoloso". "Chiunque lo avvisti o avesse informazioni in merito è pregato di avvisare immediatamente il 112 o il comando di polizia municipale di Collegno", dicono dal Comune. Le forze dell'ordine e la protezione civile sono impegnate nelle ricerche.