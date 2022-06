Incendi di sterpaglie nell’Alessandrino, fiamme alimentate dal vento

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo in un campo in via Valmigliaro nel sobborgo di Valmadonna e tra San Giuliano Nuovo e Castelceriolo

Alcuni incendi di sterpaglie sono divampati nel pomeriggio nell’Alessandrino, alimentati dal vento e dal perdurare della siccità. Secondo quanto riferito dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco, cinque squadre del comando centrale sono intervenute in serata per domare un rogo in un campo in via Valmigliaro nel sobborgo di Valmadonna, per evitare che coinvolga le case vicine. Due equipaggi del distaccamento di Tortona, invece, sono in azione tra San Giuliano Nuovo e Castelceriolo.