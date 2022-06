Incidente a Torino, scontro tra moto e furgone: grave 56enne

Il 56enne nello scontro ha riportato l'amputazione del piede e nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per il recupero dell'arto

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in corso Peschiera all'angolo con corso Racconigi, a Torino. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino.

L'incidente

L'uomo era a bordo di uno scooter Yamaha T-Max che si è scontrato con un furgone Mercedes. Il 56enne nello scontro ha riportato l'amputazione del piede e nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per il recupero dell'arto. Anche il conducente del furgone è stato trasportato in ospedale, al Martini, ma le sue condizioni non sono gravi. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia municipale.