Vercelli, abusi su una 14enne: arrestato amico di famiglia 68enne

Abusi su una quattordicenne, nipote di amici di famiglia. Con quest'accusa un uomo di 68 anni di Vercelli è stato arrestato dalla polizia.

Le violenze

L'attività investigativa è iniziata nel gennaio 2021 dopo la denuncia della ragazzina, che ha raccontato di violenze fin da quando aveva 7-8 anni ad opera di un amico di famiglia. Gli abusi avvenivano In Valsesia dove la vittima era solita trascorrere le vacanze estive all'interno del nucleo familiare.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla procura di Vercelli, hanno portato ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 68enne, con precedenti per reati in materia sessuale e contro la persona. Subito dopo l'emissione del provvedimento, l'uomo è stato prelevato dalla sua abitazione dalla Squadra Mobile e arrestato.