Biella, viola divieto di avvicinamento alla ex: arrestato 45enne

L'uomo è stato individuato dai carabinieri e portato in carcere per non aver rispettato il provvedimento

Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex imposto dal tribunale di Biella con un'ordinanza.

L'arresto

L'uomo, nonostante il divieto, si è seduto su una panchina a pochi metri dalla ex. Sentitasi ancora una volta minacciata, la donna è corsa a rifugiarsi in casa avvisando i carabinieri. Quando la pattuglia dell'Arma è arrivata in piazza, l'uomo era ancora sulla panchina. È stato arrestato su disposizione della procura e portato in carcere per non aver rispettato il provvedimento. A quanto si è appreso, quando la relazione tra i due è terminata lui non si è rassegnato e ha continuato a perseguitare la donna, la quale è riuscita a ottenere il divieto di avvicinamento.