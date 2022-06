Torino, invasione delle cimici dell'olmo: residenti esasperati

Torino invasa dalle cimici dell'olmo, insettini neri e rossi. Come riporta il Corriere della Sera, stanno creando non pochi disagi ai residenti. "Siamo esasperati", è lo sfogo di alcuni degli abitanti delle zone prese di mira da questi animaletti, conosciuti appunto come cimice dell’olmo proprio perché popola questo albero nutrendosi dei suoi semi.

Le segnalazioni al Comune

Questo è un fenomeno che si ripropone con una certa frequenza negli ultimi anni, nel periodo tardo primaverile: Via Giuria, corso Dante, via Bologna, lungo Po, corso Trapani, alcune delle zone da cui in questi giorni sono arrivate segnalazioni agli uffici del Verde Pubblico e delle Circoscrizioni.