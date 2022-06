Incidente in Valsesia, auto esce di strada: morto 45enne

L'uomo è finito in una scarpata dopo avere perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire

È morto l'uomo che questa mattina all'alba era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere uscito di strada con l'auto sulla strada provinciale 8, tra Roccapietra e Quarona, in Valsesia (Vercelli). A darne notizia è il 118.

L'incidente in Valsesia

La vittima ha 45 anni ed era finito in una scarpata dopo aver perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. La caduta è terminata in una zona boschiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. L'uomo era stato ricoverato in codice rosso per le gravi ferite. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia stradale di Biella.