Incidente in montagna, disperso alpinista in Val Formazza

L'escursionista non ha fatto rientro e il soccorso alpino ossolano ha avviato le ricerche con l'aiuto di un elicottero della Rega decollato dalla Svizzera

Sono scattate ieri sera in Valle Formazza (Vco) le ricerche di un alpinista svizzero di cui si sono perse le tracce. L'uomo aveva raggiunto Riale, una frazione di Formazza, per incamminarsi verso il Kastelhorn e il pizzo Carvegno, due cime al confine con la Svizzera. L'escursionista non ha fatto rientro e il soccorso alpino ossolano ha avviato le ricerche con l'aiuto di un elicottero della Rega decollato dalla Svizzera.