Torino, sospesa la licenza a bar dopo una rissa

Per iniziativa della questura è stata sospesa per 10 giorni, a Torino, la licenza a un bar in via De Sanctis, nel quartiere San Paolo. Il provvedimento è arrivato in seguito a lite scoppiata giovedì sera tra due clienti, uno dei quali è stato poi trasportato al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni.

L'arrivo della polizia

L'intervento delle volanti aveva permesso di identificare anche gli avventori presenti nel bar, alcuni dei quali risultati con precedenti: da qui la sospensione della licenza.