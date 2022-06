Torino, arrestato 45enne accusato di 19 rapine aggravate

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia del commissariato San Paolo e messo ai domiciliari per una tentata rapina aggravata in un negozio nel centro di Rivoli (Torino). Il 45enne è accusato di 19 rapine aggravate messe a segno a Torino, in zona San Paolo, San Secondo, Mirafiori, Nizza, e a Grugliasco, Collegno, Alpignano e Rivoli.

Le rapine

I colpi sono avvenuti tra febbraio e marzo. L'uomo agiva sempre allo stesso modo: dopo aver scelto l'esercizio commerciale da colpire, indossava cappello e mascherina e un giubbotto double face. Poi armato di un coltello costringeva i titolari o i dipendenti a consegnare l'incasso. Poi si liberava di cappellino e mascherina e girava il giubbotto al rovescio. L'uomo è stato individuato grazie all'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, scattata dopo accertamenti a seguito di due rapine aggravate consumate, alcuni giorni prima, a Torino, in corso Peschiera.