Sciopero, fermi operai Util di Villanova d'Asti

In sciopero i lavoratori della Util di Villanova d'Asti. Questa mattina, una delegazione è stata accolta dal neo-prefetto di Asti, Claudio Ventrice, insieme al sindaco di Villanova, Christian Giordano.

Lo sciopero

Tra i motivi dello sciopero una lettera arrivata ad alcuni operai, che dovrebbero essere trasferiti per sei mesi nella Util con sede in Messico, a partire dal 20 giugno e con rientro previsto ogni tre mesi. A questo si aggiungono questioni sul premio di risultato. Spiega Salvatore Pafundi, segretario metalmeccanici Fim Cisl: "L'azienda non ha mantenuto fede agli accordi. Se prima il premio era di 700 euro, quest'anno si parla di 200-300".