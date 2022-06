Novara, minore lancia monopattino contro coetaneo: denunciato

Secondo una prima ricostruzione della questura, la vicenda sarebbe da ricondurre a futili motivi, per gelosia legata a questioni affettive e non ad altre motivazioni, come la lotta tra gruppi di giovani

Ancora un episodio di violenza tra minori in centro città a Novara. Martedì pomeriggio in piazza Cavour, attorno alle 16.30, si è reso necessario l'intervento di una volante della polizia per una lite tra due minorenni, uno dei quali ha lanciato un monopattino, noleggiato in sharing, addosso all'altro contendente, senza però colpirlo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione della questura, la vicenda sarebbe da ricondurre a futili motivi, per gelosia legata a questioni affettive e non ad altre motivazioni, come la lotta tra gruppi di giovani. Uno dei due minorenni è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.