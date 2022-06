Incidente nel Torinese, scontro tra auto: un morto e due feriti

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada 393 tra Villastellone e Carmagnola, nel Torinese, all'altezza della frazione di Vallongo. A scontrarsi scontro una Renault Clio, dove si trovava a bordo la vittima, un uomo di 68 anni, e una Bmw sulla quale viaggiavano alcuni 20enni che sono stati trasportati al CTO di Torino, non sarebbero in pericolo di vita. Sulla dinamica indaga la polizia municipale di Carmagnola.