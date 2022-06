Incidente su cavalcavia di Torino, morto motociclista 22enne

La moto del ragazzo, per dinamiche ancora da chiarire, si è scontrata con un'auto in via Reiss Romoli

Un motociclista di 22 anni è morto la scorsa notte all'ospedale San Giovanni Bosco

di Torino dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in via Reiss Romoli. La moto del ragazzo, per dinamiche ancora da chiarire, si è scontrata con un'auto all'altezza di un cavalcavia. Soccorso, il giovane era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia municipale.