Castelnuovo Scrivia, incidente sulla A7: morta una donna

Una donna, che era in sella a una moto, è morta in un incidente stradale sulla A7 Milano-Genova, nel territorio di Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Il conducente è stato trasportato all'ospedale in codice rosso per politrauma.

La tragedia

Secondo le prime informazioni della polizia stradale di Alessandria, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente, avvenuto al chilometro 56+250, in direzione del capoluogo ligure. Sul posto le pattuglie della polstrada di Milano Ovest.