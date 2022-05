Incidente in Valsesia, ubriaco investe un uomo e scappa: denunciato

Lesioni stradali, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, sono le accuse rivolte a un 21enne della Valsesia (Vercelli), denunciato dai carabinieri perché non si è fermato a soccorrere un uomo che aveva investito con l'auto.

L'incidente in Valsesia

Il fatto è accaduto sulla Sp299, strada principale che porta ad Alagna, il giovane ha travolto e ferito un 43enne di Pray (Biella) che percorreva la strada a piedi, procurandogli ferite guaribili in trenta giorni. Anziché fermarsi e soccorrerlo, il 21enne è scappato, ma in poco tempo i militari della compagnia di Borgosesia, grazie a delle testimonianze, sono riusciti a rintracciarlo, verificando che i danni alla sua auto erano compatibili con l'investimento. Sottoposto all'alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,8 g/l, invece che zero alcol come previsto per chi ha meno di 21 anni.