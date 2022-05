Deltaplano precipita a Costigliole d'Asti, ferito un 49enne

Portato in ospedale, ha riportato una frattura alla gamba, ma non è in gravi condizioni

Un uomo di 49 anni ha perso il controllo del deltaplano che stava pilotando in fase di atterraggio ed è precipitato in un fosso. E' successo ieri sera a Costigliole d'Asti. Il 49enne è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Portato in ospedale, ha riportato una frattura alla gamba, ma non è in gravi condizioni. Sulle cause dell'impatto indagano i carabinieri. Non si esclude l'ipotesi che abbia potuto perdere lucidità in seguito all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.