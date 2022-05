Covid Piemonte, il bollettino: 656 nuovi casi. I ricoveri sono 333

Sul fronte ospedaliero, i ricoverati nei reparti ordinari sono 316, due in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, uno in più

Sono 656 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO) registrati in Piemonte a fronte di 8.818 tamponi (di cui 7.921 test antigenici). Il tasso di positività è al 7,4%.

Il bollettino

Sul fronte ospedaliero, i ricoverati nei reparti ordinari sono 316, due in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, uno in più. Zero i decessi.