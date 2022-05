L'uomo è stato portato in ospedale in condizioni non gravi. Sull'aggressione indagano i carabinieri

Un uomo di 44 anni è stato aggredito oggi pomeriggio ad Asti davanti al parcheggio del supermercato Lidl.

L'aggressione

L'uomo, di origini albanesi e già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito alla testa con un bastone. È stato portato in ospedale in condizioni non gravi. Sull'aggressione indagano i carabinieri. Non si esclude che l'aggressione si sia verificata nel corso di un diverbio.