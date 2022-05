Processo piazza San Carlo, la sentenza: "Non tutti sono responsabili"

Nelle motivazioni della sentenza i giudici, ripercorrendo la giurisprudenza in materia di cooperazione colposa, non hanno accolto la tesi della procura secondo la quale chiunque ebbe parte all'iter amministrativo e organizzativo della serata ebbe "una posizione di garanzia" rispetto alla gestione della sicurezza dell'evento

"L'assenza di qualsiasi gestione dell'emergenza" e la presenza massiccia di vetri dovuta all'"impressionante numero di bottiglie". Secondo la corte di Assise di Torino sono state queste le cause della tragedia del 3 giugno 2017 avvenuta in piazza San Carlo. Quel giorno le ondate di panico tra la folla, ammassata per seguire su maxischermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, provocarono 1600 feriti e la morte di due donne. Le cause del disastro sono state esposte nelle motivazioni della sentenza con cui sono state pronunciate tre condanne e sei assoluzioni. I giudici, ripercorrendo la giurisprudenza in materia di cooperazione colposa, non hanno accolto la tesi della procura secondo la quale chiunque ebbe parte all'iter amministrativo e organizzativo della serata ebbe "una posizione di garanzia" rispetto alla gestione della sicurezza dell'evento.