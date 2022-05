Infuriato per le multe riga l'auto dei vigili, denunciato a Borgosesia

Convocato in caserma, il 70enne ha ammesso di aver compiuto il gesto spinto dalla rabbia per le multe ricevute

Dopo aver ricevuto una serie di multe dai vigili urbani di Borgosesia (Vercelli), perché parcheggiava in divieto di sosta per andare al lavoro, si è vendicato rigando l'automobile della polizia municipale e rompendo uno specchietto. Protagonista della vicenda un falegname di 70 anni di Grignasco (Novara), denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato.

La vicenda

I vigili urbani hanno multato il 70enne cinque volte perché aveva parcheggiato l'automobile in divieto di sosta; nonostante questo, anziché spostare l'auto in un parcheggio pubblico, l'uomo ha continuato ad accumulare sanzioni della polizia municipale. A quel punto ha rigato l'automobile, non sapendo di essere ripreso dalle telecamere di video sorveglianza pubblica. Convocato in caserma, l'uomo ha ammesso di aver compiuto il gesto spinto dalla rabbia per le multe ricevute. Nella sua abitazione i militari hanno trovato alcuni fucili da caccia, sequestrati.