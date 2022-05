Torino, sorpresi mentre rubano le gomme da un'auto: arrestati

Stavano smontando gomme e cerchioni per caricarli su un altro veicolo quando un passante li ha notati e ha avvertito gli agenti di polizia che hanno bloccati i ladri, un 47enne e un 22enne, mentre stavano per allontanarsi a bordo di un motorino. Il tentativo di furto è andato in scena in pieno giorno in corso Agnelli, a Torino.

L'arresto

Dagli accertamenti è emerso che anche l'auto usata per caricare la refurtiva era rubata e vi era stata applicata una targa posteriore anch'essa rubata. Oltre all'arresto per tentato furto, i due sono stati denunciati per ricettazione, riciclaggio e porto di arnesi atti allo scasso. Il 22enne è stato denunciato anche per guida senza patente.