Aggredisce e rapina la convivente, 41enne arrestato nel Vercellese

Ha aggredito la convivente nel tentativo di riottenere una somma di denaro che le aveva precedentemente prestato. Un uomo di 41 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato dai carabinieri per rapina e lesioni personali. L'episodio è avvenuto nella stazione di Santhià (Vercelli). La donna, sua connazionale, è stata trovata a terra con segni di violenza sul corpo ed è stata successivamente portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Nei paraggi era ancora presente l’uomo, che era riuscito a rubare il cellulare della vittima. Portato in carcere a Vercelli, per il 41enne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, in attesa del processo.