Un uomo di 43 anni è morto in un incidente avvenuto in Strada Comunale del Villaretto, alla periferia nord di Torino. Da una prima ricostruzione il 43enne, a bordo di una moto, per cause ancora da accertare è finito contro un'auto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha cercato di rianimare il 43enne, ma non c'è stato nulla da fare. Sull'incidente indaga la polizia municipale.