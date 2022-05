Incendio in uno scantinato, evacuato palazzo ad Alessandria

Un incendio è scoppiato nello scantinato di un palazzo ad Alessandria, in via Galileo Ferraris all'imbocco con via Tiziano. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle attività di spegnimento e bonifica.

Evacuato il palazzo

A causa del fumo sprigionato dale fiamme i residenti del palazzo sono stati evacuati. A dare l'allarme è stata una condomina che ha messo in salvo i due figli e ha avvertito i pompieri e gli altri residenti. A scatenare il rogo potrebbe essere stato il malfunzionamento di una caldaia, ma sulle cause esatte sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Disagi alla viabilità in entrata e uscita dalla città in direzione Nord. Sul posto anche i carabinieri.