Torino, aggredisce agenti con nunchaku: 5 feriti, arrestato 27enne

L’uomo ha schiaffeggiato per strada una donna e un uomo, poi si è nascosto nella sua abitazione in via Mombasiglio: all’arrivo della polizia ha tirato fuori un coltello di grosse dimensioni e l’arma giapponese, colpendo gli agenti che hanno dovuto usare il taser per due volte

Un 27enne di Torino ha aggredito alcuni agenti di polizia a colpi di nunchaku, arma celebre perché usata nei suoi film dal campione di Kung Fu Bruce Lee. Cinque poliziotti sono rimasti feriti e l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni aggravate e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

La vicenda

Dopo aver schiaffeggiato per strada una donna e un altro uomo, per motivi che sono in corso di accertamento, l'uomo si era nascosto nella sua abitazione di via Mombasiglio. Quando gli agenti della volante sono arrivati, il 27enne ha tirato fuori un coltello di grosse dimensioni e l'arma giapponese e ha cercato di colpire i poliziotti. Per bloccare l'uomo, gli agenti hanno dovuto usare il taser due volte. Giunto all'ospedale, il 27enne ha aggredito anche il personale medico e una guardia giurata.