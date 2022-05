Incidente a Santhià, scontro frontale tra auto: un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto oggi verso mezzogiorno a Santhià (Vercelli), dove due auto si sono scontrate frontalmente.

L'incidente a Santhià

Secondo le prime informazioni, l'uomo deceduto, un anziano, avrebbe avuto un malore e avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con l'altro mezzo mentre percorreva via 2 Giugno, una strada di periferia che collega la città con Tronzano. Le due persone a bordo dell'altra vettura sono rimaste ferite in maniera lieve e sono state portate in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e medici del 118.