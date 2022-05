Incidente nel Torinese, scontro tra auto e bus: due feriti

Un bus di linea Gtt è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in via Caporal Cattaneo, a Favria (Torino). Il mezzo, dopo aver tamponato una Citroen Berlingò, è finito nel giardino di due villette lungo la strada che porta a Rivarolo. Feriti il conducente del bus e l'autista della vettura tamponata che sono stati entrambi portati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Fuga di gas causata dall'incidente

Il pullman, uscendo di strada, ha anche abbattuto una centralina provocando una fuga di gas in strada, poi risolta dall'intervento dei vigili del fuoco di Ivrea. A bordo del bus c'era solo l'autista. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Rivarolo.