Novara, sequestrati 50 chili di pesce e carne avariati

La polizia ha sequestrato a Novara oltre 50 chili di pesce e di carne in cattivo stato di conservazione che erano in vendita in alcuni negozi della città. Il personale della Questura, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, e assieme alla Polizia Locale, ha controllato nella zona della stazione ferroviaria 116 persone (32 con pregiudizi penali o di polizia) e 4 esercizi pubblici tra corso Garibaldi e via San Francesco d'Assisi. Controllati anche 42 veicoli di transito.

Il sequestro

In uno di questi market la Squadra Controlli della Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha proceduto al sequestro di circa 5 chili di carne e 50 chili di pesce in cattivo stato di conservazione, privo di confezionamento e a contatto diretto con la superficie interna del frigorifero: il responsabile dell'esercizio è stato denunciato.