Volpiano, infastidito da musica alta estrae pistola al bar: denunciato

Un uomo di 64 anni è stato denunciato a Volpiano, in provincia di Torino, per minacce e porto d'armi senza giustificato motivo. A quanto si è appreso, il 16 maggio il 64enne è entrato in un bar della cittadina e ha iniziato a minacciare titolari e clienti con una pistola, poi risultata una scacciacani.

Sequestrata la scacciacani

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha estratto l'arma perché il giorno prima il locale avrebbe tenuto nel corso del pomeriggio il volume della musica troppo alto, tanto da infastidirlo. Dopo minacce e insulti a titolare e dipendenti, il 64enne ha rimesso la pistola in tasca e si è allontanato. Diversi clienti hanno chiamato il 112. I carabinieri, dopo averlo identificato, hanno sequestrato la scacciacani che si trovava nascosta in un cassetto.