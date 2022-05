Incidente sul lavoro nell’Alessandrino, urta cavi elettrici: è grave

L'uomo, di 52 anni, era impegnato per conto della ditta edile del fratello nella ristrutturazione di una palazzina in piazza Roma a Grognardo. Inavvertitamente ha toccato i cavi elettrici ed è stato investito da una scarica

Un operaio italiano di 52 anni, residente a Cassine (Alessandria), è rimasto folgorato mentre lavorava su un ponteggio. Impegnato per conto della ditta edile del fratello nella ristrutturazione di una palazzina in piazza Roma a Grognardo, a una decina di chilometri da Acqui Terme, inavvertitamente ha toccato i cavi elettrici ed è stato investito da una scarica. Soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, è stato rianimato e trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Alessandria. La prognosi è riservata. Intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e lo Spresal.